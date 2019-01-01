В пермских больницах отменено плановое лечение Поделиться Поделиться Твитнуть

В больницах Пермского края до 30 апреля отменены все плановые госпитализации, вакцинации и амбулаторный приём. Кроме этого, введён запрет на посещение больных, находящихся на стационарном лечении. Об этом сообщает «ВЕТТА».

Соответствующее постановление подписал государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. Меры принимаются из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в Пермском крае зафиксировано 10 заражённых коронавирусом.