«Уралхим» планирует производство дезинфектанта для борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралхим» готов участвовать в производстве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением коронавируса в России. Компания хочет наладить производство дезинфектанта пероксосольвата фторида калия на мощностях своей компании «Галополимер». Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, в России началась эпидемия коронавируса. В Пермском крае — 10 заражённых.

Технология производства пероксосольфосфата фторида калия была разработана в 1992—1996 годах по заказу Минобороны и имеет статус «для служебного пользования». В связи с этим компании требуется разрешение Минобороны.

В соответствующем письме в ведомство компания отметила, что готова производить «необходимый объем дезинфектантов для применения в России в период эпидемии на безвозмездной основе».

Пероксосольват фторида калия выпускается в сухой форме, что упрощает его транспортировку в районы ЧС, хранение и применение.

Компания уже отработала технологию получения пероксосольвата фторида калия в лабораторных условиях. Сейчас «Уралхим» определяет, на какой из площадок «Галополимера» будет налажено производство, и решает вопрос с приобретением или арендой оборудования для производства, а также с обеспечением сырьём. Для производства дезинфектанта необходимы перекись водорода и фторид калия. Если перекись водорода производится в достаточных для промышленности объёмах, то вопрос с обеспечением фторидом калия сейчас в проработке. В России его производят, но в небольших количествах, и «Уралхим» рассматривает вариант импорта из Китая. Правда, сейчас импорт может быть затруднён, поэтому параллельно разрабатывается способ его производства из собственного сырья.

Для реализации проекта потребуется несколько десятков миллионов рублей инвестиций. Планируется наладить производство 3—5 т дезинфектантов, поставлять их компания планирует государственным структурам: Минобороны, Минздраву.