Наталья Тимофеева журналист «Мы ещё долго будем выкарабкиваться из этой экономической ситуации» Эксперты — о предложенных правительством края мерах поддержки бизнеса, теряющего прибыль из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти и эксперты объяснили смысл мер поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.

Напомним, ранее федеральные и краевые власти изменили налоговую политику, чтобы поддержать предпринимателей, потерявших посетителей.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Поправки в Законодательное собрание будут внесены до выходных. Мы рассчитываем, что Заксобрание сможет их утвердить не позднее понедельника (30 марта). Мы понимаем, что не можем всё предусмотреть из-за того, что неизвестно, как будет развиваться экономическая ситуация. Поэтому мы договорились с предпринимательским сообществом о том, что будем корректировать меры поддержки, исходя из данных УФНС. Налоговая служба получает данные по онлайн-кассам и может определить, насколько падает выручка и в каком состоянии находятся те или иные сектора малого и среднего бизнеса.

Кстати, ещё очень важный момент — удалось договориться с ресурсоснабжающими организациями, что, если предпринимать не успел оплатить коммунальные платежи, то к нему не будут применять меры. Это означает, что штрафы, пени и неустойки будут заморожены и не будет отключения за неуплату. Мы это проговорили и с прокуратурой края, поэтому надзорные органы будут за этим следить.

Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленнной палаты:

— Даже когда победим коронавирус, то мы ещё долго будем выкарабкиваться из этой экономической ситуации. Больше всего на сегодня пострадала сфера услуг. Закрытые центры — это полное отсутствие выручки. И самое печальное, что никто с предпринимателей ответственность за выплату заработной платы, коммунальных ресурсов и налогов не снимал. Есть ряд бизнесов, где сейчас выручка упала настолько, что им стало не из чего платить заработную плату.

Предложенные сегодня меры можно охарактеризовать как «отодвигающие обязательства». На мой взгляд, эта мера не даёт однозначного эффекта. Хотя есть и более радикальные меры — снижение ставок по упрощённой и патентной системе налогообложения. Мне кажется, государство должно доплачивать зарплату до уровня либо МРОТ, либо до уровня прожиточного минимума, либо до пособия по безработице. Потому что обязательство предпринимателя по выплате заработной платы достаточно жёсткое и невыплата может квалифицироваться как преступление.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Давать оценку предложенным мерам достаточно сложно, потому что не понятно, как они будут работать. Но я надеюсь, что они действительно помогут тем отраслям, которые, попали в трудную ситуацию. Мне кажется, с этими мерами поддержки можно не просто выжить, но даже сохраниться и развиваться дальше. На этом, конечно, наша работа не закончится — будут дополнительно выявляться новые отрасли, которые, может быть, уже вторично будут страдать от сложившейся эпидемиологической ситуации.

Например, в список отраслей, для которых положены меры поддержки в связи с коронавирусом, пока не попали частные детские сады и частные школы. Но при этом дети сидят дома, соответственно, детские частные сады и школы не получают оплату и тоже находятся в очень сложной ситуации. На следующей неделе мы вместе с заместителем председателя правительства Антоном Клепиковым проведём встречу с заявителями —детскими садами — и выработаем меры господдержки. Чтобы им помочь, скорее всего, надо будет увеличить размер субсидии, которую они уже получают из краевого и муниципального бюджета.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам:

— Я положительно оцениваю предложенные меры поддержки. Это как раз то, о чем мы говорили на заседании комитета по промышленности и налогам две недели назад. И очень хорошо, что правительство края действует настолько оперативно. Действительно, снижение ставки налогов по упрощённой и патентной системам налогообложения очень важны. Но хотела бы обратить внимание, что пока в предложениях правительства края эти снижения ставок будут касаться только ряда отраслей, которые отмечены как наиболее пострадавшие уже на федеральном уровне. Предполагается, что в ближайшее время эти документы внесут в Заксобрание и примут, я думаю, что уже на следующей неделе.