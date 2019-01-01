Наталья Тимофеева журналист В Прикамье из-за короновируса снизят налоговые ставки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 марта, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проведёт совещание по мерам поддержки в условиях сложившейся эпидемической ситуации.

Пакет мер уже согласован Минэком, Минпромом, Минфином, а также налоговыми и контролирующими органами. Свои предложения также дали общественные предпринимательские объединения.

В первую очередь, меры поддержки направлены на отрасли, наиболее подверженные экономическим рискам: розничная торговля (кроме торговли продуктами и лекарствами) ремонт и монтаж машин, общественное питание, гостиничный и туристический бизнес, деятельность в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, кинотеатры. В этих отраслях ожидается снижение спроса более чем на 50%. При этом всего в этих отраслях в Прикамье работают около 70 тыс. человек.

Чтобы уменьшить риски этого бизнеса предлагается распространить на ИП освобождение от уплаты налога за 100 кв. м по торгово-офисной недвижимости, а также уменьшить арендодателям налог на сумму снижения арендной платы. Также в Прикамье сделают отсрочку по имущественным налогам и аренде. На полгода для юрлиц перенесут срок уплаты налога на имущество по торгово—офисной недвижимости, транспортного налога(кроме предметов роскоши) и земельного налога за 2020 год. Также срок уплаты имущественных налогов для граждан за аренду краевого и муниципального имущества наступит только с 1 декабря 2020 года.

Вдобавок, краевое власти введут снижение стоимости патента для ИП до 1 руб. в год и снижение ставок по упрощённой системе налогообложения : «доходы» с 6% до 1%, «доходы минус расходы» с 15% до 5%.

В совокупности эти меры поддержки, по расчётам краевого правительства, приведут минимум к 993 млн руб. выпадающих доходов (из них 821 млн руб. не досчитается краевой бюджет и 172 млн руб. местные бюджеты).