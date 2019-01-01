Шесть медучреждений Перми готовы к приёму пациентов с коронавирусом и подозрением на него Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проверил готовность краевой клинической больницы к приёму пациентов с коронавирусом и с подозрением на него. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стоп коронавирус Пермь».

В клинической больнице развёрнуто 300 коек, есть всё необходимое оборудование.

Всего в Перми шесть медучреждений, готовых при необходимости принять заболевших — краевая инфекционная больница, МСЧ №1, городская больница №6 и городская клиническая больница № 7, краевая клиническая больница, клинический кардиологический диспансер.

Напомним, в Пермском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, свыше 3 тыс. человек находятся на карантине.