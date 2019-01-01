Краевой СКР не получал жалобу пермского журналиста на главврача онкодиспансера за нарушение коронавирусного карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский журналист Василий Кучумов заявил о том, что обратился в СК России по Пермскому краю с просьбой дать оценку действиям главврача пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева. Журналист посчитал действия врача халатностью.

Напомним, у Максима Мезенцева подозрение на коронавирус. При этом врач не провёл дома положенный карантин после заграничной поездки, а вышел на работу. Сейчас в минздраве обсуждается кадровое решение относительно Мезенцева. Врач госпитализирован, а контактировавшие с ним медики взяты на контроль.

Как пояснил Василий Кучумов на facebook, обращение в СКР связано в тем что он заботится об онкобольной матери.

«Сделал я это, потому что 20 лет лечу маму в онкодиспансере не для того, чтобы её не стало из-за халатности каких-либо министров и главврачей, а не по просьбе! И тут же спасибо всем в столице, кто помогает мне обезопасить от этих серых халатов тысячи онкобольных в регионе».

В СКР по Пермскому краю заявили, что в ведомство не поступало никаких обращений от Василия Кучумова.