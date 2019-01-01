Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен Максим Мезенцев был госпитализирован 24 марта с подозрением на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.

«Действия Мезенцева не поддаются никакому здравому обьяснению. Врач должен быть вдвойне, втройне ответственным», — сообщил «Новому компаньону» источник в правительстве Пермского края.

Напомним, у Максима Мезенцева было выявлено подозрение на коронавирус. Ранее он вернулся из-за рубежа и вышел на работу без проведения карантина. Симптомов болезни у него не было. Сейчас Мезенцев госпитализирован.

Всего в регионе диагноз подтверждён у пяти человек.

В ближайшее время краевой минздрав примет кадровое решение. Скорее всего, Мезенцев будет уволен.