В Пермском крае вводится самоизоляция для лиц старше 65 лет Эта мера коснётся также имеющих хронические заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин ввёл очередные меры по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, в Пермском крае коронавириус подтверждён у 10 человек. Ранее были закрыты концертные и кино-залы, театры, муниципальные бассейны и библиотеки, введено ограничение на курение кальянов.

Так в регионе вводится режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

К заболеваниям, при которых требуется самоизоляция, отнесены сахарный диабет, астма, нарушения кровообращения, наличие трансплантированных органов, хронические болезни почек, новообразования.

Министерство социального развития региона должно обеспечить самоизолированным доставку лекарств.

Краевой минобр должен обеспечить выдачу продуктовых наборов детям, имеющим право на бесплатное питание в школах.