Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Антикарантинный» проект «Один на один» откладывается Пермская опера переходит в режим трансляции записей Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», обещанный показ оперы «Богема» (16+) в концертном исполнении для единственного, избранного случайным путём зрителя, а также для зрителей онлайн-трансляции не состоится. 29 марта пройдёт трансляция «Богемы», но не прямая, а в записи.

Дело в том, что вся труппа театра отправлена в отпуск до 7 апреля. Ожидается, что проект «Один на один» стартует после этой даты.