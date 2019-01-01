Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета запускает «антикарантинный» проект Счастливчик-зритель получит спектакль и бесплатный медосмотр Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, с конца марта на спектаклях театра, которые транслируются онлайн, сможет присутствовать один зритель, для которого, единственного в зале, будут играть артисты и музыканты. В пресс-релизе сказано:

«На минувшей неделе по новостным лентам и социальным сетям разошлась фотография из берлинской Государственной оперы: в оркестровой яме — музыканты берлинской Штаатскапеллы, за дирижерским пультом — маэстро Даниэль Баренбойм, за его спиной — зияющий пустотой зрительный зал. Премьера новой постановки «Кармен» Жоржа Бизе открыла новую эпоху в истории мирового театра — эпоху онлайн-спектаклей, собирающих десятки и сотни тысяч зрителей со всего мира, но играющихся при пустом зале. Полноценный спектакль не может состояться без участия публики. Но что произойдёт, если в зрительном зале будет присутствовать хотя бы один человек? Пермская опера отвечает на вызовы времени запуском проекта «Один на один», инициатором которого выступил главный режиссер театра Марат Гацалов. С конца марта на всех спектаклях, которые будут транслироваться Пермской оперой онлайн в прямом эфире, будет присутствовать один зритель».

Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета:

— Природа театра заключается во взаимодействии зрителя и артистов на сцене. Чтобы в сегодняшней ситуации сохранить эту связь, мы придумали проект, аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра. Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта «Один на один» отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека, потому что по большому счёту для создания поля творчества один зритель равен по своей ценности полному залу.

В ближайшее время театр начнет принимать заявки от тех, кто хотел бы получить уникальную возможность стать единственным зрителем в зале. Правила участия можно будет найти на сайте и в соцсетях театра. Один из артистов перед показом из числа заявившихся будет методом розыгрыша выбирать того, кто сможет оказаться в зале.

Расписание онлайн-трансляций спектаклей, на которых сможет присутствовать один зритель, в ближайшее время появится на сайте permopera.ru. Чтобы соблюсти меры безопасности в период карантина, зрителя перед входом в зал будет осматривать врач.

Напомним, в те дни, когда нет прямых интернет-трансляций, на сайте театра и всоцсетях можно посмотреть записи репертуарных спектаклей — каждый день в 19:00. Другие культурные институции Перми тоже запустили «антикарантинные» проекты: Театр-Театр предлагает «ТТ с доставкой» и «ТТ-квартирник», а в «Культурном карантине» Пермской краевой филармонии можно увидеть прямые трансляции концертов из Органного зала и записи лучших концертов из «золотого фонда» филармонии.