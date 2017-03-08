Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 20 по 27 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Коронавирус COVID-19 подпортил афишу Перми. Все государственные культурные учреждения: театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы — закрыты на неизвестный промежуток времени. Однако небольшие частные институции продолжают работать, хотя и с ограничениями. Пермские театры и филармония подготовили для своих поклонников специальные программы онлайн-трансляций.

Наша сегодняшняя афиша — рекомендации, чем заняться в ближайшую неделю в условиях ограниченного культурного предложения.

Пермский театр оперы и балета переходит в режим онлайн. Трансляции записей репертуарных спектаклей проходят ежедневно в 19:00, каждая выкладывается на сутки на сайте театра, на его страничке «ВКонтакте», а также на страничке сообщества «Мой город Пермь».

Концерт камерного оркестра Пермского театра оперы и балета (6+) должен был пройти в Органном зале, но из-за карантина пройдёт в виде онлайн-трансляции. Он будет доступен на сайте театра, на его страничках в соцсетях и на страничке «Мой город Пермь» «ВКонтакте» в заявленное время — 23 марта в 19:00. В программе концерта — произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Ильича Чайковского.

Пермский академический Театр-Театр закрыт для посетителей.

В соцсетях театра стартует два онлайн-проекта — «ТТ с доставкой» и «ТТ-квартирник».

«ТТ с доставкой» — это возможность посмотреть лучшие спектакли репертуара ТТ, не выходя из дома. Каждый день, в традиционные 19.00, на 24 часа на YuTube будет открываться доступ к записи одного из спектаклей (ссылки публикуются во всех соцсетях Театра-Театра). Пермяки смогут посмотреть мюзиклы «Винил» и «Алые паруса», драмы «Дом Бернарды Альбы» и «Калигула», семейный мюзикл «Карлик Нос», а также популярные когда-то, но уже списанные из репертуара постановки «Сара Бернар», «Догвилль» и др. Весь карантин ТТ будет «играть» спектакли, только не в зрительном зале, а на YouTube.

«ТТ-квартирник» — это серия творческих встреч с коллективом в интернет-пространстве, цикл видео в соцсетях ТТ, записанных самими сотрудниками. Каждый день актёры, музыканты, артисты балета, работники цехов театра будут приглашать зрителей «в гости» на камерный виртуальный квартирник. Видеопроект будет столь же разнообразен в жанровом отношении, как и репертуар Театра-Театра: песни под гитару на кухне, сказки на ночь и утренняя зарядка в спальне, чтение отрывков из любимых пьес в гостиной, серенады на балконе, уроки речевого мастерства в детской, танцевальные перформансы в коридоре и много других креативных интернет-включений.

За всеми онлайн-проектами ТТ можно следить в официальных соцсетях театра:

vk.com/teatrteatrperm

facebook.com/teatrteatrperm

@teatr_teatr

ok.ru/group/54222701330637

На YouTube-канале «В интересах Соловей» состоится прямая трансляция ещё одного актёрского квартирника — «Часовые любви» (6+).

21 марта (суббота) в 19:00 артист Театра-Театра Альберт Макаров и ведущая канала Нина Соловей напомнят зрителям, что на дворе весна, и вспомнят песни и стихи Булата Окуджавы и Беллы Ахмадулиной.

Эту музыкально-поэтическую программу авторы намеревались представить весной в одном из концертных залов города, но карантин внёс свои коррективы.

Обещано много музыки, любви и искренности.

Пермская филармония переходит в онлайн-режим. На сайте filarmonia.online можно будет увидеть онлайн-трансляции следующих концертов:

26 марта — сольный концерт (6 +) солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (орган);

29 марта — вечная классика в исполнении Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии (6+);

31 марта — Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии (худрук и главный дирижёр — народный артист России Владислав Новик) с премьерой концертной программы, посвящённой произведениям композиторов XX—XXI веков (6+).

Кроме онлайнов, филармония проводит трансляции записей лучших концертов последних лет.

В дни, когда должен был проходить Международный фестиваль Дениса Мацуева, пройдут показы концертов его фестивалей прежних лет.

20 марта в 19:00 — открытие фестиваля 2017 года (запись от 08.03.2017).

В первом отделении будут исполнены Концерт №2 для скрипки с оркестром соль минор Сергея Прокофьева и Концерт №1 для виолончели с оркестром ля минор Камиля Сен-Санса. Солируют Александра Конунова, скрипка (Швейцария) и Александр Бузлов, виолончель (Россия).

Собственное сочинение — Концерт для фортепиано с оркестром исполнит 16-летний пианист и композитор из Тбилиси, обладатель Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Сандро Небиеридзе, фортепиано (Грузия).

Во втором отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, солисты — Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас) и джазовый барабанщик Александр Зингер.

21 марта — сольный концерт Дениса Мацуева (запись от 17.03.2019). С этой сольной программой Мацуев выступал 9 ноября 2018 года в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Петра Ильича Чайковского и Сергея Прокофьева.

22 марта — джазовый концерт закрытия фестиваля 2019 года (запись от 18.03.2019).

Свободные импровизации на джазовые темы Мацуев исполнит со своими постоянными партнёрами по джазу — барабанщиком Александром Зингером и контрабасистом Андреем Ивановым.

В концерте принимают участие дети — победители всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица»: Даниил Гулевич (13 лет, ударные), Софья Тюрина (12 лет, саксофон), Ярослава Симонова (14 лет, вокал) и Анастасия Тюрина (8 лет, балалайка).

23 марта в 19:00 пройдёт трансляция замечательного концерта в честь Всемирного дня The Beatles (запись от 16.01.2019).

Музыку легендарного ансамбля The Beatles квартет «Каравай», Павел Стародубцев (фортепиано) и Владимир Яковлев (ударные, перкуссия).

В основе концертной программы — оригинальные авторские обработки музыкальных тем The Beatles.

24 марта — концерт Юрия Башмета и оркестра «Солисты Москвы» (запись от 29.03.2017). В программе: Антонин Дворжак, Серенада для струнного оркестра ми мажор;

Никколо Паганини, Концертино для альта и струнных ля минор; Пётр Ильич Чайковский,

Ноктюрн для альта и струнных ре минор; Франц Шуберт, Струнный квартет №14 ре минор «Смерть и девушка» в переложении для оркестра Густава Малера.

25 марта — концерт для любителей джаза. Вано Бамбергер (Германия) и его ансамбль играют знаменитый цыганский свинг — мануш. Прозвучат собственные сочинения Вано Бамбергера, а также произведения Джанго Рейнхардта и других мастеров этого жанра.

Все трансляции начинаются в 19:00, возхрастной ценз всех концертов — 6+.

Частная филармония «Триумф» и Центр городской культуры не подчиняются Министерству культуры Пермского края, но проявили социальную ответственность и ушли на карантин добровольно. Концерты и спектакли «Триумфа» переносятся — частично на апрель и май, частично на осень.

Спектакль «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева, который должен был быть показан 23 марта, переносится на неопределённую дату.

Галерея «Уникум» прекращает субботние просмотры опер и концерты, а также не принимает организованные группы, но индивидуально можно посетить недавно открывшуюся выставку — вторую часть «трёхсерийного» выставочного проекта «Для этого нужна ещё одна жизнь» (0+), посвящённого 95-летию выдающегося художника-новатора Александра Репина. После окончания работы выставки откроется третья, завершающая часть ретроспективы огромного наследия пермского Репина.

В выставочном проекте галереи «Дом Боне» «Сад камней и цветов» (0+) художница Ольга Молчанова-Пермякова и ювелир Вера Колесникова легко и играючи поменялись ролями: Ольга написала миниатюрные живописные работы, которые можно рассматривать как ювелирные украшения, а Вера создала обширные, витиеватые изделия из серебра и камней с глубокой историей, которые в сложности исполнения, красках, фактуре и оформлении ничуть не уступают живописи.

Выставочный зал Дома художников прекращает работу с организованными группами, но принимает индивидуальных посетителей, благо, их немного. 27 марта там открывается персональная выставка Николая Глущенко (0+).

Работают все частные музеи Перми, попасть в них можно по предварительной записи.

Сергей Горшков. «Одиночество. Орикс», Намибия

Фотовыставка «Живой мир» (0+) только что смонтирована в Пермском доме народного творчества «Губерния». Посетить выставку нельзя, но с середины следующей недели начнутся трансляции виртуальных туров по ней на сайте «Губернии» и в социальных сетях. «Живой мир» — это около 50 выдающихся фотографий дикой природы. Некоторые из них уже были отмечены на престижных российских и международных фестивалях и фотоконкурсах. Другие появились только в этом году, но уже начали собирать высшие отметки крупных фотоконкурсов. Выставка призвана показать красоту нашей планеты. Фотографии представлены в нескольких разделах, от макро- до пейзажной съёмки, от подводной съёмки до «портретов» животных. Географически съёмки велись в Ленинградской области и Калмыкии, Якутии и Таиланде, Перу и королевстве Тонга. Авторы выставки обращают особое внимание на разнообразие видов живых моделей, различные стилевые решения фоторабот.

Официальное открытие выставки состоится в середине апреля.