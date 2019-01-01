Из-за карантина Театр-Театр запустит онлайн-трансляцию спектаклей и квартирники с актёрами Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за введения мер по противодействию распространения коронавируса Пермский академический Театр-Театр закрыт для посетителей.

В связи с карантином отменена премьера выездного спектакля «Соло для часов с боем», изменится дата премьеры оперы «Антигона». Репетиции приостановлены, вся труппа отправлена в отпуск.

При этом театр запускает онлайн-проекты — «ТТ с доставкой» и «ТТ-квартирник».

«ТТ с доставкой» — это возможность посмотреть лучшие спектакли репертуара, не выходя из дома. Каждый день в 19:00 на 24 часа будет открываться доступ к записи одного из спектаклей, в том числе уже не идущих постановок.

«ТТ-квартирник» — это серия творческих встреч с коллективом в интернет-пространстве, цикл видео в соцсетях, записанных сотрудниками театра. Каждый день актёры, музыканты, артисты балета, работники цехов театра будут приглашать зрителей «в гости» на камерный виртуальный квартирник. Это разножанровое мероприятие: песни под гитару на кухне, сказки на ночь и утренняя зарядка в спальне, чтение отрывков из любимых пьес в гостиной, серенады на балконе, уроки речевого мастерства в детской, танцевальные перформансы в коридоре и много других креативных интернет-включений.