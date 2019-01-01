ПГНИУ исключил работу кондиционеров и ограничил наём сотрудников из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин подписал приказ о введении неотложных мероприятий для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, ранее вузы Перми уже перешли на дистанционное обучение.

Согласно приказу, в вузе проходит регулярная влажная уборка, а сотрудников в кабинетах рассаживают на расстоянии 2 м друг от друга.

Чтобы избежать скопления людей увеличен период работы столовых, люди заходят и выходят из вуза группами.

На входе у сотрудников вуза измеряется температура. При температуре 37,2 и выше работник отстраняется и отправляется домой для вызова врача. После этого он обязан проинформировать своего руководителя о результатах осмотра врачом, в дальнейшем по возможности ежедневно информировать руководителя о состоянии здоровья и местонахождении.

Кроме того, ограничены мероприятия, связанные с приёмом на работу на вакантные должности.

Также требуется исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.