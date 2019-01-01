Из-за коронавируса ПГФА рекомендовала студентам не покидать Пермь, а ПГГПУ — вернуться домой Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские вузы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 17 марта переходят на дистанционное обучение.

Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ:

— С 17 марта в университете учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. Отменяются лекции, практические и лабораторные занятия, но будет увеличено количество часов по индивидуальным консультациям.

Ограничения в ПНИПУ также коснутся командировок сотрудников и студентов, причём как в зарубежные, так и российские города.

До конца марта дистанционное обучение продлится в ПГАТУ. В ПГАИК также введено дистанционное обучение с переносом зимней сессии заочного отделения. О переходе на дистанционное обучение также заявили в ПГМУ, ПГГПУ.

Кроме того, в политехе и мединституте перенесли дни открытых дверей.

В педагогическом вузе также ограничивается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Комендантам общежитий предписано проводить регулярную проверку проживающих на предмет наличия признаков острых респираторных вирусных инфекций, а также усилить контроль за качеством ежедневной уборки с использованием дезинфицирующих средств. На входе в учебные корпуса и общежития будет обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками, либо дезинфицирующими влажными салфетками.

Студентам ПГГПУ, проживающим в общежитии, рекомендовали на период эпидемиологической опасности вернуться домой (место постоянного проживания) при наличии возможности продолжать дистанционное обучение. Вход гостей в общежития запрещён до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напротив, студентам фармакадемии рекомендовали не покидать Пермь.

Ранее о переходе на дистанционное обучение 16 марта сообщили в ПГНИУ.