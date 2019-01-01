Дмитрий Енцов журналист Объявлены аукционы по девяти автобусным маршрутам с общей ценой контрактов на 8,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы по семи лотам на пятилетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

Два лота объединяют по два маршрута. В частности, в лот объединены маршруты №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный» (требуется 18 автобусов) и №10 «ПНИПУ» — «Микрорайон Нагорный» (14 автобусов). Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,327 млрд руб.

Также в один лот объединены маршруты №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II» (требуется 19 автобусов) и №67 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Садовый» (21 автобус). Начальная (максимальная) цена контракта — 1,759 млрд руб.

Отдельными лотами выставлены маршруты №15 «Южная» — «Центральный рынок» (19 автобусов). Цена контракта — 962,3 млн руб.

№36 «Театр «Ироничная компания» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» (24 автобуса). Цена контракта — 1,121 млрд руб.

№14 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Юбилейный» (26 автобусов). Цена — 1,120 млрд руб.

№27 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» (24 автобуса). Цена — 1,026 млрд руб.

№4 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» (18 автобусов). Цена — 1,120 млрд руб.

Заявки подаются до 15 апреля. Аукционы состоятся 16 апреля.

Напомним, 20 марта департамент объявил первую волну аукционов на пятилетние контракты.

При этом требования ко всем автобусам вновь изменены. Если ещё месяц назад мэрия заявляла об ужесточении требований к возрасту автобусов для исполнения пятилетних контрактов — не старше двух лет, то сейчас участники могут заявляться с автобусами не старше 12 лет.

Но к 15 июля количество автобусов не старше пяти лет, со 100%-й низкопольностью и минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должно составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте.

К концу этого года этим требованиям должны соответствовать все автобусы перевозчика. А к 2024 году половина автобусов должна работать либо на газе, либо на электричестве.

Остальные маршруты ещё месяц назад предполагалось перевести на трёхлетние контракты, но, по последней информации, соглашения по ним будут варьироваться от одного года до 2,5 года.

К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.