Дмитрий Енцовжурналист
Мэрия Перми объявила первые аукционы на пятилетние автобусные контракты
Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы по пяти лотам на пятилетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.
В частности, в один лот объединены маршруты №20 «Микрорайон Новый Крым» — «ДДК им. Кирова» — «Центральный рынок» и №60 «ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь». Начальная (максимальная) стоимость лота – 1,8 млрд руб.
На первый маршрут необходимо использовать 26 автобусов, на второй — 12.
Второй лот объединяет маршруты №64 «ДДК им. Кирова» — «Станция «Пермь II», №80 «ДДК им. Кирова» — «Улица Милиционера Власова». Начальная стоимость — 1,7 млрд руб.
На первый маршрут необходимо привлечь 19 автобусов, на второй — 15.
В отдельные лоты выделены маршрут №53 «Центральный рынок» — «10-й микрорайон». Начальная стоимость — 967 млн руб. На маршрут требуется 18 автобусов.
№32 «Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок». Начальная стоимость — 800 млн руб. На маршрут требуется 17 автобусов.
№77 «Микрорайон Лёвшино» — «Улица Мильчакова». Начальная стоимость — 1,5 млрд руб. На маршрут требуется 32 автобуса.
При этом требования ко всем автобусам вновь изменены. Если ещё месяц назад мэрия заявляла об ужесточении требований к возрасту автобусов для исполнения пятилетних контрактов — не старше двух лет, то сейчас участники могут заявляться с автобусами не старше 12 лет.
Но к 15 июля количество автобусов не старше пяти лет, со 100%-й низкопольностью и минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должны составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте.
К концу этого года этим требованиям должны соответствовать все автобусы перевозчика. А к 2024 году половина автобусов должна работать либо на газе, либо на электричестве.
Срок подачи заявок — до 10 апреля 2020 года, торги планируется провести 13 апреля.
В понедельник, 23 марта, планируется объявить аукционы по ещё 13 маршрутам.
Напомним, в итоге пятилетние контракты должны быть заключены с перевозчиками 18 маршрутов: №№1, 3, 4, 6, 10,
14, 15, 20, 27, 32, 36, 50, 53, 60, 64, 67, 77, 80. Остальные маршруты ещё месяц назад предполагалось перевести на
трёхлетние контракты, но, по последней информации, соглашения по ним будут варьироваться от одного года до 2,5 лет.
К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.