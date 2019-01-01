Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми объявила первые аукционы на пятилетние автобусные контракты Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы по пяти лотам на пятилетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

В частности, в один лот объединены маршруты №20 «Микрорайон Новый Крым» — «ДДК им. Кирова» — «Центральный рынок» и №60 «ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь». Начальная (максимальная) стоимость лота – 1,8 млрд руб.

На первый маршрут необходимо использовать 26 автобусов, на второй — 12.

Второй лот объединяет маршруты №64 «ДДК им. Кирова» — «Станция «Пермь II», №80 «ДДК им. Кирова» — «Улица Милиционера Власова». Начальная стоимость — 1,7 млрд руб.

На первый маршрут необходимо привлечь 19 автобусов, на второй — 15.

В отдельные лоты выделены маршрут №53 «Центральный рынок» — «10-й микрорайон». Начальная стоимость — 967 млн руб. На маршрут требуется 18 автобусов.

№32 «Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок». Начальная стоимость — 800 млн руб. На маршрут требуется 17 автобусов.

№77 «Микрорайон Лёвшино» — «Улица Мильчакова». Начальная стоимость — 1,5 млрд руб. На маршрут требуется 32 автобуса.

При этом требования ко всем автобусам вновь изменены. Если ещё месяц назад мэрия заявляла об ужесточении требований к возрасту автобусов для исполнения пятилетних контрактов — не старше двух лет, то сейчас участники могут заявляться с автобусами не старше 12 лет.

Но к 15 июля количество автобусов не старше пяти лет, со 100%-й низкопольностью и минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должны составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте.

К концу этого года этим требованиям должны соответствовать все автобусы перевозчика. А к 2024 году половина автобусов должна работать либо на газе, либо на электричестве.

Срок подачи заявок — до 10 апреля 2020 года, торги планируется провести 13 апреля.

В понедельник, 23 марта, планируется объявить аукционы по ещё 13 маршрутам.

Напомним, в итоге пятилетние контракты должны быть заключены с перевозчиками 18 маршрутов: №№1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 20, 27, 32, 36, 50, 53, 60, 64, 67, 77, 80. Остальные маршруты ещё месяц назад предполагалось перевести на трёхлетние контракты, но, по последней информации, соглашения по ним будут варьироваться от одного года до 2,5 лет.

К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.