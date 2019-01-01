За прошедшие сутки в Прикамье не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусом в РФ. Все случаи зарегистрированы в Москве.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, в России заражено уже 438 человек, трое из них — жители Пермского края.

Напомним, на домашнем карантине в Прикамье находятся 1274 человека. У них нет признаков болезни, но они в разной степени контактировали либо с инфицированными, либо с теми, у кого есть подозрение на болезнь.









