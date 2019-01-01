Дмитрий Енцов журналист За сутки более чем в два раза увеличилось количество находящихся на карантине жителей Прикамья На домашнем карантине находятся 1274 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации на утро 22 марта, в Пермском крае не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, то есть инфицированных по-прежнему трое. Об этом сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Несмотря на это, ежесуточно увеличивается количество находящихся на домашнем карантине и госпитализированных с признаками ОРВИ, напоминающими симптомы коронавируса.

Так, на домашнем карантине находятся 1274 человека (+769 человека относительно 21 марта, самый большой всплеск за всё время). У них нет признаков болезни, но они в разной степени контактировали либо с инфицированными, либо с теми, у кого есть подозрение на болезнь.

В больницах с признаками ОРВИ, схожими с признаками заражения коронавирусом, находятся 35 пациентов (+4 за сутки).