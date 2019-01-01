В России из-за коронавируса введён карантин для прибывающих из любых стран
Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала распоряжение, согласно которому прибывающие в Россию из любых стран должны помещаться на карантин в домашних условиях или в обсерваторе.
Ранее данная мера применялась только к прибывающим из неблагополучных по распространению коронавируса стран.
Карантин действует 14 дней. На это время гражданину должен выдаваться больничный лист.
Напомним, в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них в Пермском крае — три. На коронавирус проверяют всех прибывающих в Россию, а также людей с диагнозом «пневмония».