В Пермском крае зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом В регионе отменены мероприятия численностью свыше 50 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. Один из них - в Пермском крае. Это уже третий заболевший. Информацию подтвердили также в краевом министерстве территориальной безопасности. Это мужчина, прибывший из Доминиканы 12 марта. В тот день он сдал анализы и самоизолировался, 16 марта помещён в инфекционную больницу и находится в изолированной палате.

Напомним, ранее коронавирус был зафиксирован у двух жителей Пермского края, прибывших из Франции и Швейцарии.

Для предотвращения распространения заболевания в Прикамье запрещены мероприятия численностью свыше 50 человек. Жителям рекомендуют не посещать торговые центры, парки, кино.