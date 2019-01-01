Больных пневмонией в Прикамье будут проверять на коронавирус Для размещения таких пациентов в Перми откроются четыре медучреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством главы регионы Дмитрия Махонина.

Напомним, в регионе зафиксировано три случая заражения коронавирусом. По распоряжению правительства РФ в Прикамье будет внедрена новая схема маршрутизации пациентов с пневмониями: для них создаются специальные отделения. В краевой столице таких будет четыре, ещё ряд учреждений откроется в скором времени в территориях.

Как пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, за этими пациентами будет усилен контроль.

«Все пациенты, имеющие диагноз пневмония, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы», — подчеркнула она.

Также, по словам Оксаны Мелеховой, на данный момент во всех медучреждениях внедряются новые алгоритмы опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или скорую помощь.

По данным краевого минздрава, сейчас в Пермском крае на карантине и под медицинским наблюдением находятся 697 человек. Из них госпитализированы и находятся в инфекционном отделении 23 человека. Изолированы на дому — 361 человек, приехавшие из стран, внесённых в список неблагополучных по коронавирусу. 313 человек самоизолированы, так как недавно прибыли из стран, где есть опасность заражения. К ним ежедневно приходят медработники.

Сейчас в Прикамье работают два обсерватора — в Перми и Очёре, на 110 мест. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой.