Наталья Тимофеева журналист Заксобрание в двух чтениях приняло поправки в краевой бюджет Распределяется 8 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 19 марта, Заксобрание рассмотрело пакет поправок в бюджет Пермского края и приняло его единогласно во втором чтении.

Напомним, всего предлагается распределить 8 млрд руб. Из них 1,6 млрд средств будут направлены на реализацию январского послания президента. В частности, это организация бесплатного питания для учеников начальной школы, дополнительная поддержка для семей с детьми от трёх до семи лет, а также создание дополнительных мест в детских садах и школах.

Также предполагается выделить дополнительные средства — 600 млн руб. — на подготовку к 300-летию Перми, более 450 млн руб. — на поддержку обманутых дольщиков.

Кроме того, в бюджете планируется прописать перенос средств с 2021 года на 2020 год на компенсацию выпадающих доходов для муниципальных образований, которые приняли решения отменить ЕНВД. Напомним, что об этом просил на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края глава Краснокамска Игорь Быкариз.

Так как поправки в краевой бюджет планируется принять сразу в двух чтениях в ходе одного заседания, Дмитрий Махонин выступил перед депутатами и представил четыре поправки, которые правительство планирует внести в законопроект между чтениями.

Так, врио губернатора предложил заложить в бюджете края на три года 15 млн руб., чтобы обеспечить ещё 286 детей с инвалидностью сиделками. Махонин пояснил, что родители детей с инвалидностью совершают настоящий подвиг, ежедневно помогая своим детям. Но взрослые тоже должны иметь возможность работать и посвящать себя собственным делам. Сейчас в крае сиделками обеспечены 50 детей, что, по мнению Махонина, очень мало.

Ещё две поправки касаются предоставления льгот ветеранам и труженикам тыла. Так, предлагается заложить в бюджете 20 млн руб., чтобы провести ремонт жилых помещений для 200 тружеников тыла. Еще 169 млн руб. нужно для бесплатного надомного обслуживания тружеников тыла (1370 человек).

Также врио губернатора предложил выделить на три года 159 млн руб. на введение льготного проезда в пригородном транспорте ветеранам труда.