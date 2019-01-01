Дмитрий Махонин предложил обеспечить тружеников тыла льготами ветеранов

Сегодня, 19 марта, Дмитрий Махонин впервые в роли врио губернатора принял участие в пленарном заседании Заксобрания. Так как поправки в краевой бюджет планируется принять сразу в двух чтениях в ходе одного заседания, Махонин выступил перед депутатами и представил четыре поправки, которые правительство планирует внести в законопроект между чтениями. По его словам, эти поправки не глобальные, но «существенные конкретно для него».

Так, врио губернатора предложил заложить в бюджете края на три года 15 млн руб., чтобы обеспечить ещё 286 детей с инвалидностью сиделками. Махонин пояснил, что родители детей с инвалидностью совершают настоящий подвиг, ежедневно помогая своим детям. Но взрослые тоже должны иметь возможность работать и посвящать себя собственным делам. Сейчас в крае сиделками обеспечены 50 детей, что, по мнению Махонина, очень мало.

Ещё две поправки касаются предоставления льгот ветеранам и труженикам тыла. Так, предлагается заложить в бюджете 20 млн руб., чтобы провести ремонт жилых помещений для 200 тружеников тыла. Еще 169 млн руб. нужно для бесплатного надомного обслуживания тружеников тыла (1370 человек).

Также врио губернатора предложил выделить на три года 159 млн руб. на введение льготного проезда в пригородном транспорте ветеранам труда.