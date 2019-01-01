Григорий Серёдкин УФАС возбудило дело по факту распространения рекламы надгробий с изображением Джона Кеннеди Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело в результате проверки рекламы услуг по изготовлению надгробий. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Напомним, 5 марта краевое УФАС организовало проверку рекламной листовки производителя надгробий «Богданов камень». На листовке изображены, предположительно, американский президент Джон Кеннеди и актриса Мерилин Монро.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Ведомство усмотрело в рекламе признаки нарушения ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе в части запретов на использование изображения умершего без согласия его родственников. Лицо, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, установлено. Им оказался ИП Богданов, который является ответчиком по данному делу.

Рассмотрение дела назначено на 31 марта 2020 года.