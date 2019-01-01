УФАС проверит рекламу надгробных памятников с изображением Джона Кеннеди Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю проверит рекламу производителя надгробий с изображением, предположительно, американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В ходе расследования выяснилось, что помимо мужского портрета на оригинале листовки размещено и изображение женщины, похожей на американскую актрису Мерилин Монро. Это говорит о намеренном выборе изображений для листовки.

Информация о данной рекламе поступила в УФАС из соцсетей. Антимонопольный орган провёл мониторинг мест размещения указанных объявлений. Одну из листовок обнаружили на остановке общественного транспорта в микрорайоне Садовом.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Ведомство усматривает в данной рекламе признаки нарушения ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе в части запрета на использование изображения умершего лица без согласия его родственников. Проверка по данному факту уже ведётся. Мы устанавливаем лицо, в чьих интересах распространялась информация. Фирменное наименование нам известно, нужно выяснить конкретное лицо, которое за этим стоит.

Если проверка подтвердит признаки нарушения, то антимонопольная служба возбудит дело о нарушении Закона о рекламе. Ответственность в этом случае понесёт рекламодатель — компания «Богданов камень».



