Дмитрий Енцов журналист Из больницы выписан первый пострадавший в отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

После лечения выписан первый пострадавший в гостинице «Карамель». Второй пострадавший — в удовлетворительном состоянии, его выписка планируется через неделю. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

Ещё одна пострадавшая лечится в Москве.

Напомним, ЧП произошло ночью 20 января. Рядом с гостиницей произошёл прорыв трубы с горячей водой, которая затопила подвальные помещения гостиницы. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги: 33-летняя женщина получила ожоги 35% поверхности тела, мужчина 35 лет — 20% тела, мужчина 28 лет — 15% тела.

Управляющий отелем был задержан и отправлен в СИЗО.