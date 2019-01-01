Дмитрий Енцов журналист Пострадавшие постояльцы мини-отеля «Карамель» до сих пор находятся в больнице Поделиться Поделиться Твитнуть

Трое пострадавших постояльцев пермского мини-отеля «Карамель» (ул. Советской Армии, 21) до сих находятся в состоянии средней тяжести, и речи об их выписке пока не идёт. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, ЧП произошло ночью 20 января. Рядом с гостиницей произошёл прорыв трубы с горячей водой, которая затопила подвальные помещения гостиницы. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги: 33-летняя женщина получила ожоги 35% поверхности тела, мужчина 35 лет — 20% тела, мужчина 28 лет — 15% тела.

Управляющий отелем был задержан и отправлен в СИЗО до 20 марта 2020 года.