В Пермском крае временно закрыты все театры Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье с 18 марта временно закрыты и краевые, и муниципальные театры. Мера введена для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в Перми зарегистрировано два случая заражения.

Ранее постановление минкульта региона ограничило работу краевых учреждений. Муниципальным театрам было рекомендовано самостоятельно выбрать меры безопасности. Первым решение о закрытии и переносе премьеры принял ТЮЗ.