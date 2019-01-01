В Пермском крае временно закрыты все театры
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В Прикамье с 18 марта временно закрыты и краевые, и муниципальные театры. Мера введена для противодействия распространению коронавируса.
Напомним, в Перми зарегистрировано два случая заражения.
Ранее постановление минкульта региона ограничило работу краевых учреждений. Муниципальным театрам было рекомендовано самостоятельно выбрать меры безопасности. Первым решение о закрытии и переносе премьеры принял ТЮЗ.
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