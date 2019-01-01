Пермский ТЮЗ добровольно закрылся до 15 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) закрыл свои двери до 15 апреля. Решение принято в рамках вводимых в регионе мер против распространения коронавируса.

Напомним, в Пермском крае зарегистрировано два заражённых коронавирусом. В связи с этим запрещены массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек.

Зал ТЮЗа вмещает менее 1 тыс. человек. Однако, как сообщила «Новому компаньону» пресс-секретарь ТЮЗа Алла Гурина, глава Перми Дмитрий Самойлов на встрече с руководством театров отметил, что учреждения самостоятельно выбирают меры предосторожности.

Премьера ТЮЗа «Алиса в стране чудес», запланированная на 20 марта, перенесена на неопределённый срок.

Другие пермские театры продолжают работу.



