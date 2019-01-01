Дмитрий Енцов журналист Игрок «Пармы» находится на домашнем карантине после возвращения из Италии Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Центровой пермского баскетбольного клуба «Парма» Артём Забелин находится на домашнем карантине, так как вернулся из Италии, где объявлена пандемия коронавируса.

Забелину ещё 28 февраля в Риме проведена операция по реконструкции передней крестообразной связки левого коленного сустава. 2 марта он был выписан и вернулся в Пермь.

Врач «Пармы» Андрей Буторин через пресс-службу клуба прокомментировал состояние Забелина:

«Симптоматики у Артёма нет, ни температуры, ни кашля, чувствует себя хорошо. Через две недели он сможет увидеться с командой и посещать тренировки».

Полный процесс восстановления Забелина после операции может занять четыре месяца.

Что касается общей ситуации в команде, то пока никаких болезненных симптомов ни у кого не обнаружено.

«Обстановка на данный момент в команде хорошая. Сейчас медицинский штаб находится в постоянном контакте с игроками и контролирует их состояние, и если у ребят появится какая-либо симптоматика (насморк, температура и так далее), мы обязательно обратим на это внимание и будем действовать. Пока нет игр и команда погружена в тренировочный процесс. В таких условиях мы легко можем отслеживать состояние игроков и вовремя принять необходимые меры», —рассказал Андрей Буторин.

Напомним, Единая лига ВТБ, в которой участвует «Парма», приостановила сезон с 13 марта по 10 апреля. В этот период клуб уже пропустил или ещё пропустит четыре матча. Будут ли они сыграны в другие даты или полностью отменены, руководстве лиги решит ближе к 10 апреля.