Дмитрий Енцовжурналист
Игрок «Пармы» находится на домашнем карантине после возвращения из Италии
Центровой пермского баскетбольного клуба «Парма» Артём Забелин находится на домашнем карантине, так как вернулся из Италии, где объявлена пандемия коронавируса.
Забелину ещё 28 февраля в Риме проведена операция по реконструкции передней крестообразной связки левого коленного сустава. 2 марта он был выписан и вернулся в Пермь.
Врач «Пармы» Андрей Буторин через пресс-службу клуба прокомментировал состояние Забелина:
«Симптоматики у Артёма нет, ни температуры, ни кашля, чувствует себя хорошо. Через две недели он сможет увидеться с командой и посещать тренировки».
Полный процесс восстановления Забелина после операции может занять четыре месяца.
Что касается общей ситуации в команде, то пока никаких болезненных симптомов ни у кого не обнаружено.
«Обстановка на данный момент в команде хорошая. Сейчас медицинский штаб находится в постоянном контакте с игроками и контролирует их состояние, и если у ребят появится какая-либо симптоматика (насморк, температура и так далее), мы обязательно обратим на это внимание и будем действовать. Пока нет игр и команда погружена в тренировочный процесс. В таких условиях мы легко можем отслеживать состояние игроков и вовремя принять необходимые меры», —рассказал Андрей Буторин.
Напомним, Единая лига ВТБ, в которой участвует «Парма», приостановила сезон с 13 марта по 10 апреля. В этот период клуб уже пропустил или ещё пропустит четыре матча. Будут ли они сыграны в другие даты или полностью отменены, руководстве лиги решит ближе к 10 апреля.