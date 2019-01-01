Дмитрий Енцов журналист «Парма» не сыграет два домашних матча с лидерами из-за угрозы коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за опасности распространения коронавируса, Единая лига ВТБ 17 марта приняла решение продлить приостановку баскетбольного чемпионата до 10 апреля.

Соответственно, пермский баскетбольный клуб «Парма» не сможет сыграть не только ближайший гостевой матч против эстонского «Калева», назначенный на 22 марта, но и два домашних матча — 30 марта с подмосковными «Химками» (занимает пока первое место в турнирной таблице) и 5 апреля с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (занимает третье место).

Итого «бан» «Пармы» достигнет четырёх матчей (ранее «Парма» по той же причине не вылетела в Белоруссию на матч с «ЦМОКИ-Минск»).

Если срок приостановки не продлят, то у «Пармы» по календарю регулярного сезона останется лишь два матча, и оба в гостях — 19 апреля с казанским «УНИКСом» и 26 апреля с нурсултанской «Астаной».

«В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф», - говорится в сообщении лиги.

При этом пока не определено в каком формате будут доигрываться матчи и проведена серия плей-офф.

Напомним, сейчас «Парма» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице и попадает в зону участников плей-офф. И в случае, если результаты сезона будут «заморожены» по настоящий момент, то «Парма» покажет свой лучший результат в истории.