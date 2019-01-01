Научно-популярный фестиваль Yuri's Night пройдёт в онлайн-формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы научно-популярного фестиваля Yuri's Night сообщили, что не готовы к его отмене в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. В связи с этим фестиваль пройдёт онлайн.

«Роскосмос отложил празднование Дня космонавтики, но наша инициатива к такому не готова. Мы посовещались и решили, что Yuri's Night в Перми состоится, но уже в другом виде. Поэтому 12 апреля мы проведём научно-популярный фестиваль в формате дистанционного онлайн-события», — сообщили организаторы.

Напомним, в Пермском крае выявлено два случая заражения коронавирусом. В связи с этим запрещены мероприятия с численностью свыше 1 тыс. человек, приостановлена работа кино- и концертных залов, библиотек, музеев.