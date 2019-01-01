ВОЗ рекомендовала отказаться от наличных в пользу бесконтактных платежей Поделиться Поделиться Твитнуть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по обращению с денежными средствами в связи с распространением в мире коронавируса.

Напомним, в Пермском крае зарегистрированы два заразившихся.

ВОЗ допускает, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых — до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, не трогать грязными руками лицо, протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.