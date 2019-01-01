Вторым заражённым коронавирусом жителем Прикамья стала женщина Она прилетела из Швейцарии Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала подробности о втором случае заражения коронавирусом в регионе. На этот раз вирусом заражена женщина.

Напомним, второй случай зарегистрирован 16 марта. Первым заразившимся стал мужчина, вернувшийся 10 марта из Франции.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Это женщина, длительное время проживала с супругом на территории Швейцарии. На территории Пермского края находилась как контактное лицо по коронавирусной инфекции.

При появлении подозрения на заболевание женщина незамедлительно совместно с супругом была госпитализирована в краевую инфекционную больницу. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Получает полный спектр противовирусной терапии

Тесты супруга оказались отрицательными.