В Пермском крае зарегистрирован второй заражённый коронавирусом Всего в России 93 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 20 случаев — в Москве, по три — В Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Московской и Кировской областях, Пермском крае и Республике Коми.

Напомним, первый больной в Прикамье был зарегистрирован 13 марта.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 — у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии.