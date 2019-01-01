Генеральным директором краевого управления капстроительства назначен Александр Пономарёв Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральным директором краевого управления капитального строителства назначен бывший замдиректора по развитию и капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Александр Пономарёв. Соответствующую должность Пономарёв занимал с 2009 года. За 11 лет под его руководством в крае было реализовано 111 проектов строительства и реконструкции. Приказ о вступлении в новую должность был подписан 13 марта. Об этом сообщает минстрой.

Ранее исполняющим обязанности руководителя управления капстроительства являлся главный инженер ведомства Денис Гусев. С сегодняшнего дня он продолжает работу в управлении капстроительства в качестве главного инженера.

Напомним, предыдущий руководитель ведомства Дмитрий Левинский находится в СИЗО по делу о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Ведомство тоже участвует в тяжбе по делу об убытках при строительстве.