Дмитрий Енцов журналист Суд отклонил апелляцию экс-начальника прикамского УКСа по делу о хищениях при строительстве зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда оставила в силе основное судебное решение об аресте экс-начальника ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского до 12 мая 2020 года.

Ранее Свердловский районный суд Перми постановил арестовать Левинского до 16 февраля, но затем суд продлён до 12 мая.

Левинский обвиняется в хищении более 129 млн руб., выделенных на строительство пермского зоопарка.

Напомним, обвиняемый был задержан 17 декабря. Ранее он являлся свидетелем. Перед этим задержан бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев. Ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере со средствами, которые были выделены на строительство нового пермского зоопарка.

Как выяснилось в суде, показания в отношении Дмитрия Левинского дал Илья Козырев. По его словам, на похищенные деньги Дмитрий Левинский купил дом в Подмосковье. Сам Дмитрий Левинский вину не признаёт и считает, что его оговорили.