Дмитрий Енцов журналист «РЖДстрой» пересчитал неустойку по иску о строительстве пермского зоопарка Сумма выросла с 89 млн руб. до 185 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Арбитражном суде Пермского края продолжается рассмотрение иска управления капитального строительства (УКС) Пермского края к АО «РЖДстрой». Очередное заседание состоялось 6 марта.

Напомним, управление требует с ответчика более 587 млн руб. в счёт возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка. В АО «РЖДстрой» с этими суммами не согласны. На предыдущем судебном заседании в феврале представитель АО «РЖДстрой» заявил, что ещё в апреле по указанию УКСа строительные работы на объекте были приостановлены, а требования об их начале подрядчик не получал. Так как дни простоя нельзя включать в число «просроченных дней», сумма неустойки, если вина «РЖДстроя» в срыве контракта будет доказана, должна быть около 89 млн руб.

Теперь же, по новым расчётам самого подрядчика, эта сумма увеличена до 185,9 млн руб. А общее количество дней простоя «не по своей вине», по мнению ответчика, составило 49 дней. Кроме того, «РЖДстрой» просит суд привлечь в качестве третьей стороны двух субподрядчиков — ООО «Фирма «СТУЗ» и «Корпорацию «Р-индустрия». Мотивировка — на субподрядчиков может быть переложена часть суммы неустойки.

УКС, в свою очередь, просит добавить к иску проценты к неустойке, но их сумма не названа. Кроме того, сторона истца посетовала на то, что пока невозможно провести полное обследование объектов зоопарка, так как большая часть документации находится в руках следственных органов. Всё это мешает оценить полный ущерб.

Рассмотрение иска к АО «РЖДстрой» продолжится 24 апреля.

Напомним, контракт с АО «РЖДстрой» был заключён в 2016 году, а в 2017 году начались строительные работы. Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в эксплуатацию в 2018 году, но это до сих пор не сделано. По подсчётам УКС, на момент обращения в суд срок был пропущен на 576 дней. Сейчас строительство приостановлено. Стройка заморожена до получения нового варианта проектно-сметной документации в апреле-мае этого года.

Параллельно в отношении должностных лиц расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.