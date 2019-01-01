Дмитрий Енцов журналист Пермская школа №22 перешла на дистанционное обучение из-за обнаруженного коронавируса у отца ученицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Учеников пермской школы №22 с углублённым изучением иностранных языков («французская школа») отправили на дистанционное обучение с 16 марта.

Причиной стало то, что единственный официально заражённый коронавирусом пермяк является отцом одной из учениц первого класса этой школы. Эту информацию подтвердили «Новому компаньону» несколько родителей учащихся этого образовательного учреждения.

Предварительно, режим дистанционного обучения продлится до конца этой недели.

Напомним, власти Прикамья официально подтвердили первый случай коронавируса у жителя Перми в пятницу, 13 марта. Он вернулся из Франции.