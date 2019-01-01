Пермские компании и учреждения корректируют режим работы из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Многие пермские компании и ведомства корректируют режим работы из-за угрозы коронавируса.

Напомним, в Прикамье введён особый режим, во время которого запрещены мероприятия с численностью участников свыше 1 тыс. Школьникам разрешено перейти на дистанционный режим обучения.

Руководители пермских компаний пишут в социальных сетях о том, что разрешили сотрудникам работать из дома, как, например, в PR-агентстве «Март». Также на удалённую работу перешли несколько IT-компаний.

Руководство бара Gatsby‘s сообщило, что установило на входе средство для дезинфекции: «В нашем баре сразу на входе стоит дезинфектант, которым вы можете обработать руки. Мы регулярно обрабатываем поверхности и инвентарь. Наши ребята, приходя в бар, сперва обрабатывают руки и переодеваются, и только после этого прикасаются к инструментам. Большая площадь бара позволяет вам находиться на достаточном расстоянии друг от друга».