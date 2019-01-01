Сергей Данилов В Прикамье отменены все мероприятия с численностью участников более тысячи человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отменены все мероприятия с численностью участников более 1000 человек. Такое решение принял краевой оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Подписано распоряжение, в соответствии с которым с 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. Напомним, накануне, 13 марта, Роспотребнадзор Пермского края установил первый единичный случай заболевания пермяка коронавирусом.

Режим повышенной готовности позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. План мероприятий доступен по ссылке.

Для своевременного выявления заболевших и направления их на лечение в медицинские организации с понедельника, 16 марта, во всех образовательных учреждениях края будут организованы «утренние фильтры»; в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II будет организована термометрия (удаленное измерение температуры тела) всех прибывающих пассажиров, а также санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечных остановках маршрутов общественного транспорта.

Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.