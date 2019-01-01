Городские власти определили подрядчика для ремонта ул. Пермской Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем торгов на ремонт ул. Пермской от 25-го Октября до Сибирской признано пермское ООО «Аракс». Компания оценила свои услуги в 9,7 млн руб. при максимальной стоимости контракта 12,7 млн руб.

Второе место присвоено заявке ООО «Спецстрой-Д» с ценовым предложением в 9,8 млн руб.

Согласно техническому заданию, ремонт нужно начать не позднее 15 апреля 2020 года и завершить до 14 октября 2020 года.

Напомним, ранее были подведены итоги торгов на ремонт трамвайных путей на ул. Уральской и разворотного кольца на Висиме. На эти торги не поступило заявок.