«Пермблагоустройство» не нашло подрядчика для капремонта трамвайных путей и разворотного кольца на Висиме Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги торгов на выполнение капитального ремонта трамвайного пути на участке ул. Уральская — Розалии Землячки — ул.1905 года, включая разворотное кольцо на Висиме.

На торги не поступило ни одной заявки.

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 319 млн руб. Работы нужно было завершить до 31 октября 2021 года.