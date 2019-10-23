Алёна Беляева Земельными «делами» компании, входящей в холдинг «Сатурн-Р», заинтересовались в Росимуществе Поделиться Поделиться Твитнуть

Теруправление Росимущества по Пермскому краю ждёт решения Пермского краевого суда по делу, в рамках которого было признано отсутствующим право собственности ООО «Весна» (100% принадлежит владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину) на здание на ул. Карпинского, 118б. Индустриальный районный суд уже подтвердил, что права на него принадлежат физлицам Нине Вотиновой, Елене Карасёвой и Марине Куликовой

Марина Куликова рассказала «Новому компаньону», что они написали обращение в Росимущество, где требуют проверить законность владения ещё пятью зданиями на улице Карпинского, землю под которыми «Весна» сейчас пытается истребовать у теруправления. Согласно заключению кадастрового инженера, из этих пяти объектов недвижимости на данной территории три отсутствуют физически. И, значит, землю под ними «Весна» требовать не имеет права. Таким образом, заключают Куликова и Карасёва, никаких оснований выделять участок под ними у теруправления нет. Аналогичное письмо они направили в прокуратуру. Врио руководителя ведомства Марина Миронова на встрече с Куликовой рассказала ей, что их действия будут напрямую зависеть от решения краевого суда по зданию на ул. Карпинского, 118б.

Вместе с тем рассмотрение дела в Пермском краевом суде (дело №33-1013/2020) вызывает вопросы у истцов. Напомним, Индустриальный районный суд определил, что право собственности на спорное здание принадлежит Елене Карасёвой, Нине Вотиновой и Марине Куликовой. Женщины купили в 2009 году здание, построенное в 2004 году. Но когда в 2018 году они обратились в Кадастровую палату, чтобы «привязать» здание к земельному участку (обозначить координаты), им в этом отказали. Тогда они узнали, что здание «закоординировано» другой компанией — ООО «Весна». Право собственности «Весна» оформила в 2012 году. Причём адрес звучит иначе: юго-западнее жилого дома по ул. Карпинского, 118. И называется зданием столовой, которое построено ещё в 1985 году. Выяснилось, что основанием для регистрации права собственности стал некий передаточный акт от СХПК «Россия». Собственно, все перипетии подробно описаны в решении Индустриального районного суда Перми от 23.10.2019 (дело №2-1984/2019). Суд, сделав запросы в налоговую инспекцию, установил, что в пакете документов, которые им поступали в моменты многократной реорганизации колхоза «Россия», никакого здания столовой, 1985 года постройки, никогда не было. «Данный документ был сфальсифицирован», — уверена Елена Карасёва.

Кроме того, у неё есть вопросы к объективности судебной коллегии краевого суда, которая рассматривает дело в апелляции.

«Они допускают вопиющие нарушения, подтверждающие тенденциозность суда, изначально занявшего позицию ответчика. Наши доводы не слышат в принципе», — говорит истица.

Куликова, Карасёва и Вотинова уже направили жалобу в квалификационную коллегию судей после заседаний в январе. Тогда к апелляционной жалобе «Весны» без ходатайства были приложены заключение экспертизы и выкопировка аэросъёмки 1998 года. А последний документ — без ходатайства — оказался подшит в материалах дела. Однако их жалоба осталась без внимания.

На заседании 29 января суд объявил перерыв на подготовку вопросов экспертам — для этой самой экспертизы, которая подтвердила бы год строительства здания, ходатайство по которому «Весна» даже не заявляла. Однако на заседании 17 февраля этот вопрос судом даже не поднимался. Тем не менее Куликова и Карасва представили суду ответы от экспертных организаций из нескольких регионов о том, что определить год постройки невозможно: нет таких методик.

Тогда судебная коллегия в этом же судебном заседании предложила провести землеустроительную экспертизу. На что тут же откликнулся представитель «Весны». Более того, рассказывает Марина Куликова, у него с собой уже имелось соответствующее ходатайство, были сформулированы вопросы и согласие эксперта на проведение экспертизы. Судом вновь был объявлен перерыв до 27 февраля.

После перерыва в судебное заседание 27 февраля Куликова и Карасёва представили заключение кадастрового инженера, который доказал, что в 1990 году никаких зданий там не было. Суд принял его. И объявил перерыв до 1 апреля в связи с проведением экспертизы. Проводить её будет эксперт «Весны». И вопросы для экспертизы тоже поставила «Весна». Суд вопрос откорректировал, но смысл остался тот же.

В замечаниях на протокол заседания истцы указывают, что он содержит многочисленные неточности. В нём говорится об удовлетворении многочисленных ходатайств, однако их не было заявлено. Например, то самое ходатайство о выкопировке с планшета Росреестра от 1998 года появилось после его удовлетворения.

«Поскольку Росимущество следит за решением и от него зависит судьба пяти участков, конечно, «Весна» готова пойти на всё», — заключает Марина Куликова. Она добавляет, что они направили обращение в администрацию президента, где указывают на некорректные действия суда, и администрация сообщила, что начала проверку по данному факту. Пока, говорит она, очевидно, что суд, кажется, решение уже принял.