Дмитрий Енцов журналист Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных веществ после жалоб пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверку проб воздуха в различных микрорайонах Перми.

«По результатам лабораторных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, сообщения о «химическом запахе» начале появляться в соцсетях утром 7 марта, причём это касалось разных районов города. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что производится забор проб воздуха.