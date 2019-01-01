Сергей Данилов Информацию о химическом запахе в различных районах Перми проверяет Роспотребнадзор Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня утром в социальных сетях появились сообщения о резком химическом запахе. Сообщения оставляют пользователи из центральных районов города, микрорайонов Городские Горки, Садовый и Крохалева.

Как пояснили «Новому компаньону» в ГУ МЧС по Пермскому краю, сейчас вся информация о возникшем запахе передана в Роспотребнадзор. На места выехали мобильные бригады для забора проб воздуха. Результаты проверки будут обнародованы позже. Информации об авариях на предприятиях города в ведомство не поступало.