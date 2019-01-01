Дмитрий Енцов журналист По количеству открытых эскроу-счетов Прикамье занимает второе место в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

На февраль 2020 года в Пермском крае открыто 1,6 тыс. эскроу-счетов. Такие данные предоставило Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка России.

По этому показателю Прикамье уступило Татарстану в Приволжском федеральном округе (ПФО). Всего же в ПФО открыто более 12 тыс. эскроу-счетов, что также является вторым показателем среди федеральных округов.

Всего же в Прикамье застройщики заключили 25 договоров с банками на финансирование объектов строительства. Это третий показатель в ПФО после Татарстана и Чувашии.

Сумма средств по кредитным договорам, заключённым между застройщиками и банками, составила в Прикамье более 11,5 млрд руб. Это четвёртый результат в ПФО.

Напомним, по данным ЦИАН, по итогам 2019 года, в Пермском крае совершено 1,3 тыс. сделок по приобретению жилья с открытием эскроу-счетов (3% от всех сделок с эскроу в России).

Это позволило региону занять восьмое место в России по количеству таких сделок.

Лидером по этому показателю являются Москва — 81 тыс. договоров (19% от общероссийского объёма), Ростовская область — 6,1 тыс., Краснодарский край — 2,4 тыс.