Дмитрий Енцов журналист Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по количеству сделок с открытием эскроу-счетов Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2019 года, в Пермском крае совершено 1,3 тыс. сделок по приобретению жилья с открытием эскроу-счетов (3% от всех сделок с эскроу в России).

Это позволило региону занять восьмое место в России по количеству таких сделок. Такие данные приводят аналитики «Циан».

Лидером по этому показателю являются Москва — 81 тыс. договоров (19% от общероссийского объёма), Ростовская область — 6,1 тыс., Краснодарский край — 2,4 тыс.