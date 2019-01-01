Григорий Серёдкин ПГНИУ получит 30 млн руб. на модернизацию и обновление научного оборудования Поделиться Поделиться Твитнуть

Минобрнауки РФ определило квоту в размере 30 млн руб. на модернизацию и обновление научного оборудования ПГНИУ в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Напомним, по итогам проверки Минобрнауки РФ ПГНИУ вошёл в число 32 вузов, отнесённых к первой категории организаций высшего образования. Это позволило получить квоту от ведомства на обновление научно-исследовательского оборудования. Отметим, что бюджетная комиссия Минобрнауки на 2020 год распределила государственное задание на фундаментальные исследования только для образовательных организаций первой и второй категорий.

В рамках программы обновления приборной базы планируется закупить оборудование для нескольких факультетов ПГНИУ: химического, физического, механико-математического, биологического, геологического, историко-политологического и филологического. Минимальная стоимость новых установок составит 1 млн руб. Всего до 2024 года в Пермском университете планируется обновление приборной базы на 50%.

Андрей Ветров, проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ:

— Мы планируем к концу года пройти все закупочные процедуры и к 2021 году обеспечить учёных современным научным оборудованием. Для участников Пермского НОЦ обновление приборной базы — это возможность модернизировать центры коллективного пользования научными установками. Важно сделать так, чтобы оборудование было доступно и для использования молодым специалистам из других научных организаций и университетов. Надеемся, что выполнение программы обновления оборудования в этом году позволит получить дополнительные финансовые квоты в следующем.

Ожидается, что на новом оборудовании будут работать не менее 15% молодых учёных ПГНИУ, а также как минимум 20% представителей других научных организаций. Всего за 2020 год ПГНИУ улучшит собственную приборную базу не менее чем на 6%.