Григорий Серёдкин Пермские вузы расставили в рейтинге Минобрнауки РФ по качеству научной деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

Минобрнауки РФ впервые проверило результативность научной деятельности российских вузов. В итоговом рейтинге ПГНИУ занял 27-е место, сообщает пресс-служба университета.

Всего проверку прошли 192 вуза. ПГНИУ — единственный в крае университет, который вошёл в число 32 вузов, отнесённых к первой категории организаций высшего образования. Во вторую категорию включены 96 университетов, в третью — 64. На 93-м месте расположился ПНИПУ, 169-ю позицию занял ПГГПУ.

Сведения о работе вузов собирались и оценивались за период с 2015 по 2017 год. При составлении рейтинга учитывались публикационная активность, доля конкурсного и внебюджетного финансирования, эффективность международного сотрудничества учреждения.

Оценка вузов играет роль в распределении государственного заказа на научную деятельность. Так, бюджетной комиссией Минобрнауки на 2020 год распределено государственное задание на фундаментальные исследования только для организаций первой и второй категорий.